Basket femminile si è aperta la serie Milano-Vicenza con tante lariane in campo

Basket femminile parla comasco la semifinale di serie A2 del girone Nord.

Basket femminile gara 1 sorride alle orange di Novati-Quaroni-Meroni contro le biancorosse venete di Tibè

Si è aperta ieri sera la serie di semifinale playoff del campionato di basket femminile di serie A2 che vede protagoniste il Ponte Casa d’Aste Milano con le ter cestiste lariane, Paola Novati, Elena Quaroni e Marta Meroni in campo contro il Vicenza della lunga arosiana Angelica Tibè. Gara 1 emozionante che si è decisa nel finale. Dopo una prima parte di marca locale, le ospiti sono riuscite a sorpassare chiudendo il terzo quarto avanti 35-42. Un vantaggio non sufficiente a Tibè e compagne per chiudere i conti visto che le orange milanesi nel finale sono riuscite a sorpassare e andare a vincere gara1 per 55-51. Bene le lariane: nel Milano Novati 8 punti, Meroni 4 e Quaroni 2 mentre nel Vicenza Tibè 12 punti. Ora la serie si sposta a Vicenza dove giovedì sera si giocherà Gara 2 ed eventualmente anche gara 3 la bella decisiva in programma domenica 30 maggio.

Il tabellino di Il Ponte Casa d’Aste Sanga Milano – A.S. Vicenza 55 – 51

Parziali 17-8, 26-22, 35-42

IL PONTE CASA D’ASTE SANGA MILANO: Toffali* 7 (3/9, 0/3), Novati* 8 (4/9, 0/1), Cicic 13 (2/5, 3/8), Guarneri 7 (2/7 da 2), Beretta* 9 (3/7, 1/5), Dell’orto NE, Mandelli 5 (1/5, 1/3), Meroni* 4 (2/6 da 2), Marcandalli NE, Quaroni* 2 (1/1 da 2), Angelini NE, Stilo NE. All. Pinotti.

A.S. VICENZA: Monaco* 2 (1/2, 0/3), Grazian NE, Lazzaro* 2 (1/7, 0/1), Mioni 4 (2/5 da 2), Gobbo* 9 (4/4, 0/1), Villarruel* 20 (5/10, 3/8), Bellon NE, Tibè* 12 (5/11 da 2), Martines, Tagliapietra 2 (1/6, 0/1). All. Sinigaglia.