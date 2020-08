Basket femminile si ferma ai quarti il cammino della canturina Camilla Allevi in azzurro

Basket femminile niente semifinale per l’Italia u17 al al FIBA Skills Challenge.

Basket femminile con la brianzola in campo anche le compagne di Costa Masnaga Eleonora e Matilde Villa

News agrodolci tinte d’azzurro per il basket femminile nostrano. Si è fermata ai quarti di finale l’avventura della Nazionale Under 17 femminile al FIBA Skills Challenge. Alle azzurrine che vantavano in campo anche la canturina Camilla Allevi e le compagne di squadra di Costa Masnaga le gemelle Eleonora e Matilde Villa è stata fatale la sconfitta per mano della Cina, 11” secondi più veloce delle italiane. Azzurre che avevano concluso al primo posto il lor girone eliminatorio.

Quarti del FIBA U17 Women’s Skills Challenge 2020

Italia-Cina 124”-113”

Italia: Blasigh 28” (3pt), Allievi 37” (1), Ronchi 27” (3), Villa E. 26” (6), Villa M. 26” (6)

Lituania-Egitto 142”-143”

Polonia-Lussemburgo 135”-143”

Spagna-Thailandia 124”-136”

FIBA U17 Women’s Skills Challenge 2020 – Girone di qualificazione 2° giornata

Italia-Portorico 122’’-149’’

Italia: Merisio 32” (4pt), Allievi 29” (4), Ronchi 27” (6), Rescifina 32” (3), Villa E. 25” (6)

Lussemburgo-Libano 141’’-160’’

FIBA U17 Women’s Skills Challenge 2020 –Girone di qualificazione 1° giornata

Italia-Libano 129’’-162’’

Italia: Blasigh 31” (1pt), Ronchi 31” (1), Rescifina 29” (3), Villa E. 25” (6), Villa M. 28” (4)

Lussemburgo-Italia 145’’-126’’

Italia: Blasigh 30” (3pt), Allievi 29” (4), Merisio 28” (3), Villa E. 28” (4), Villa M. 28” (3)

Classifica girone

ITALIA 3v-0p 377”

Lussemburgo 2-1 438”

Portorico 1-2 440”

Libano 0-3 491”

Nazionale Under 17 femminile – Convocate

Allievi Vittoria (177, 2003, Basket Costa)

Villa Eleonora (166, 2004, Basket Costa)

Villa Matilde (165, 2004, Basket Costa)

Blasigh Vittoria (174, 2004, Libertas Sporting Basket School)

Merisio Federica (170, 2003, Geas Basket)

Rescifina Anna Daria (183, 2003, Pol. Giuseppe Rescifina)

Ronchi Sara (184, 2003, Basket Femm. Biassono)

Staff azzurro

Allenatore: Giovanni Lucchesi

Assistente Allenatore: Fabio Frignani

Assistente Allenatore: Gabriele Diotallevi

Preparatore Fisico: Caterina Biondini

Medico: Marta Andrighetti

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Domenico Meroni

Addetto Stampa: Matteo Cirelli

Arbitro FIBA: Valerio Grigioni