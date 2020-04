Basket femminile si ferma anche Costa Masnaga con tante cestiste comasche

Basket femminile chiusa definitivamente la stagione anche della serie A1.

Basket femminile terminata l’attività senior ma anche del settore giovanile e minibasket

Il Coronavirus non ha fatto sconti a nessuno neppure alla massima serie del basket femminile italiano. La Fip infatti ha deciso dopo aver fermato l’attività regionale, di dichiarare terminati definitivamente anche tutti i campionati nazionali compresi quelli di serie A maschili e femminili. Termina così anche la stagione del Basket Costa Masnaga che da neopromossa stava partecipando al campionato di A1 femminile dove ha fatto esordire molte giovani cestiste comasche come Giorgia Balossi, Sofia Frustaci e molte altre ragazze cresciute nel vivaio biancorosso. Una decisione sofferta ma inevitabile come aveva previsto la stessa società di Costa Masnaga che poi ha rivolto un messaggio diretto a tutto il suo mondo augurandosi un arrivederci in vista della prossima stagione.

Comunicato del basket Costa per l’Unicef

“Stagione 2019/2020 arrivederci.

Da qualche ora è definitivamente terminata la stagione ufficiale nazionale (comprensiva di A1 e Finali Nazionali Giovanili), mentre quella regionale (D maschile, B femminile, giovanili maschili e femminili, Csi e minibasket) era già conclusa da oltre una settimana. Sarà impegno preciso di Basket Costa per l’Unicef riprendere gli allenamenti e ridarvi (e ridarci!) il piacere di correre e andare a canestro di nuovo, appena ovviamente le condizioni sanitarie lo consentiranno.

FORZA PANTERE, ne usciremo tutti insieme!”

Il comunicato ufficiale della FIP

“Nel contesto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che è ancora in atto nel nostro Paese e, più in generale, nell’intera comunità mondiale, dopo aver dichiarato conclusa, lo scorso 26 marzo, la stagione sportiva 2019/2020 per ogni attività organizzata dai Comitati Regionali e preso atto della richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro del scorso 23 marzo, il Presidente FIP Giovanni Petrucci ha ritenuto, sentito il parere del coordinatore del Settore Agonistico Marcello Crosara, di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per i Campionati di Serie A1 e A2 femminile”.

