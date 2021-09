Basket femminile si parte con i derby Comense-Mariano e Vertematese-Basket Como

Pallacanestro rosa ai nastri di partenza

Basket femminile definito il calendario del girone Giallo 1 del campionato lombardo.

Basket femminile definito il calendario del girone Giallo 1 del campionato lombardo.

Basket femminile prima palla a due il 15 ottobre subito con il big match Gallarate-Btf Cantù

Novità importanti per le società lariane iscritte al campionato di serie C di Basket femminile che ora conoscono anche il loro cammino ufficiale. Il Comitato Fip Lombardia infatti ha diramato il calendario dei quattro gironi da otto ciascuno del torneo 2021/22. Nel girone Giallo1 al via anche le cinque squadre nostrane Basket Como, Pol Comense 2015, Us Vertematese, Nonna Papera S. Ambrogio Mariano e Btf Cantù con Gallarate, Gavirate e Tradate. Il torneo scatterà venerdì 15 ottobre con il derby Vertematese-Basket Como (ore 21.15) mentre il Btf Cantù sarà di scena a Gallarate (ore 21.15) primo vero big match d’andata. Sabato 16 ottobre invece un altro derby Comense-Nonna Papera Mariano (ore 20.45), completa il 1° turno Gavirate-Tradate.

Il calendario completo del girone Giallo 1

1° turno Comense-Mariano (15/10, 3/12), Vertematese-Basket Como (15/10, 4/12), Gallarate-Btf (15/10, 3/12)

2° turno Tradate.Comense (21/10, 11/12), Btf-Gavirate (23/10, 10/12), Basket Como-Gallarate (23/10, 10/12), Mariano-Vertematese (22/10, 10/12)

3° truno Tradate-Mariano (29/10, 17/12), Comense-Gavirate (30/10, 17/12), Gallarate-Vertematese (29/10, 17/10), Btf -Basket Como (30/10, 18/12),

4° truno Basket Como-Tradate (6/11, 7/1), Comense-Vertematese (6/11, 7/1), Marano-Btf (5/11, 8/1)

5° turno Tradate-Btf (12/11, 15/1), Comense-Gallarate (13/11, 14/1), Mariano-Basket Como (12/11, 15/1), Gavirate-Vertematese (12/11, 14/1)

6° turno Vertematese-Tradate (19/11, 21/1), Btf-Comense (20/11, 26/1), Basket Como-Gavirate (20/11, 21/1), Gallarate-Mariano (19/11, 21/1)

7° turno Comense-Basket Como (27/11, 19/1), Gavirate-Mariano (26/11, 28/1), Vertematese-Btf (26/11, 29/1)