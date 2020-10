Basket femminile si parte venerdì 23 ottobre con il derby Vertematese-Mariano

Basket femminile pubblicato il calendario di serie C 2020/21.

Basket femminile sabato 24 altra super sfida Basket Como-Btf Cantù mentre la Comense andrà a Robbiano

Pubblicato il calendario provvisorio del campionato di basket femminile di serie C lombarda che vede nel girone B inserite le cinque squadre nostrane: Us Vertematese, Nonna Papera Mariano Comense, Btf Cantù, Basket Como e Pol Comense. Via venerdì 23 ottobre con il super derby Vertematese-Mariano mentre sabato 24 Robbiano-Comense e Basket Como-Btf Cantù. La prima fase si chiuderà il 5 febbraio poi spazio alla seconda fase.

Il calendario completo del girone B di serie C

1° turno: Vertematese-Mariano (v 23/10, V 11/12), Robbiano-Comense (s 24/10, s 12/12), Basket Como-Btf Cantù (s 24/10, s 12/12)

2° turno: Mariano-Sondrio (v 30/10, s 19/12), Btf-Vertematese (s 31/10, v 18/12), Comense-Basket Como (s 31/10, s 19/12)

3° turno: Basket Como-Mariano (s 7/11, v 7/1), Vertematese-Comense (v 6/11, v 7/1), Sondrio-Robbiano (s 7/11, d 9/1)

4° turno Comense-Btf Cantù (s 14/11, s 16/1), Robbiano-Vertematese (s 14/11, v 15/1), Basket Como-Sondrio (s 14/11, s 16/1)

5° turno: Sondrio-Comense (s 21/11, s 23/1), Mariano-Btf Cantù (v 20/11, s 23/1), Robbiano-Basket Como (s 21/11, s 23/1)

6° turno: Vertematese-Basket Como (v 27/11, s 30/1), Btf Cantù-Sondrio (s 28/11, s 30/1), Mariano-Robbiano (v 27/11, s 30/1)

7° turno: Comense-Mariano (s 5/12, v 5/2), Sondrio-Vertematese (s 5/12, v 5/2), Btf Cantù-Robbiano (s 5/12, s 6/2)