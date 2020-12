Basket femminile si separano le strade di Costa Masnaga e Jessica Kovatch

Basket femminile annuncio a sorpresa del club biancorosso di serie A1.

Basket femminile la cestista americana ha deciso di fare ritorno dai suoi cari in questo difficile momento mondiale

Giusto il tempo di archiviare l’ultima fatica del 2020 nel massimo campionato di basket femminile italiano ed ecco che la Limonta Costa Masnaga ha dovuto annunciare l’addio a una sua pedina straniera. La Limonta Costa Masnaga infatti ha salutato Jessica Kovatch la guardia americana che ha preferito fare ritorno dai suoi cari in un momento così difficile a livello mondiale. Dopo alcuni momenti di alti e bassi, la decisione definitiva è giunta nell’ultima settimana: su tutto ha prevalso la difficoltà nell’affrontare una situazione così complicata, che non le permette di trovare la serenità nella quotidianità.

Questo il saluto di Jessica a tutto il mondo Costa: “Sono molto dispiaciuta della decisione che ho dovuto prendere: ci tengo a ribadire che non è dovuta ad alcun problema né con la società, né con le compagne o lo staff tecnico, ma non sono più in grado di gestire questa situazione molto difficile per me dal punto di vista umano, soprattutto considerando che questo scenario si protrarrà inevitabilmente ancora per altri mesi”.

La società preso atto ringrazia Jess per gli sforzi profusi sul campo e in allenamento nel tentativo di mettere la squadra davanti a sé stessa: le augura il meglio, in primis dal punto di vista del benessere psico-fisico, e poi per la sua carriera quando la situazione relativa alla pandemia si sarà normalizzata. Per ora a Costa non è stata avviata nessuna trattativa per sostituire l’atleta appena partita, l’intenzione sembrerebbe quella di dare ancora più spazio ai promettenti prodotti del vivaio biancorosso.