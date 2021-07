Basket femminile si spegne il sogno A2 per le 4 cestiste comasche di Costa Masnaga

Basket femminile si è giocata ieri sera gara2 di finale promozione in serie A2.

Basket femminile le costine Balossi, Allevi, Tentori e Bernardi sono state battute per 85-70 sul campo del Capri

Il basket femminile italiano ha salutato ieri la prima squadra promossa in serie A2 ma non parla comasco. Si tratta infatti del Blu Lizard Capri che ieri sera ha spento il sogno del B&P Costa Masnaga e delle quattro giovani cestiste lariane Giorgia Balossi, Camilla Allevi, Roberta Tentori e Ilaria Bernardi di conquistare la serie A2. Nel return match della finale playoff di serie B infatti la squadra campana trascinata dall'ex azzurra Dubravka Dacic ha battuto per 85-70 le pantere biancorosse di Costa coronando per la prima volta nella sua storia il salto in serie A. Niente da fare invece per il giovane quartetto comasco e per le compagne lecchesi che dopo aver vinto il campionato lombardo e pareggiato il match d'andata della finale in casa per 77-77, ieri sera erano scese sul campo di San Giorgio a Cremano in provincia di Napoli per provare a realizzare il loro sogno. Che invece si è infranto contro Capri.

Gara 1 di finale playoff serie B

Domenica 4 luglio B&P Costa Masnaga- Just Mary Blu Lizard Capri 77-77

Gara 2 di finale playoff serie B

Giovedì 8 luglio Just Mary Blu Lizard Capri - B&P Costa Masnaga 85-70

Promossa in serie A2 2021/22 Capri

Mercato: la cestista di Albavilla Laura Meroni resta a Carugate in serie A2

Intanto arrivano news dal mercato femminile nostrano. La 22enne cestista di Albavilla Laura Meroni, ruolo ala ed ex di Costa Masnaga, ha deciso di restare al Basket Carugate per giocare la sua seconda stagione in serie A2 dopo che quella precedente era stata stoppata da un infortunio al ginocchio.