Basket femminile Sofia Frustaci e Meriem Nasraoui in azzurro per l'European Challengers 2021

Basket femminile due cestiste brianzole convocate con la nazionale Under20.

Basket femminile le atlete nostrane in ritiro a Lignano dal 27 giugno al 10 luglio poi trasferimento a Sofia per la kermesse continentale

Belle notizie tinte d'azzurro per il basket femminile lariano. Già perchè ci sono anche due cestiste brianzole nell'elenco delle azzurre convocate dal Settore Squadre Nazionali, in occasione del raduno della Nazionale Under 20 Femminile in preparazione all'“European Challengers 2021” che si giocherà a Sofia dal 13 al 18 luglio. Le due atlete nostrane sono Sofia Frustaci la guardia del 2001 ex Vertemate e Mariano di proprietà di Costa Masnaga che quest'anno ha giocato in A2 con la Nico Ponte Buggianese e che nella prossima stagione salirà in A1 approdando a Le Mura Lucca e l'ala centro di Mariano Comense Meriem Nasraoui anche lei ex Mariano e Costa Masnaga che quest'anno ha giocato inA2 a Bolxano. Il raduno azzurro scatterà domenica 27 giugno e si svolgerà a Lignano Sabbiadoro fino al 10 luglio poi il giorno seguente trasferimento a Sofia per la kermesse continentale.

Le Azzurre convocate

Francesca Pia D’Angelo (2001, A, Autosped Castelnuovo Scrivia)

Ashley Egwoh (2002, A/C, Cestistica Campobasso)

SofiaFrustaci (2001, G, Limonta Costa Masnaga)

Laura Gatti (2001, A, Basket 2000 San Giorgio Mantova)

Chiara Grattini (2001, P, Umana Venezia Mestre)

Francesca Leonardi (2002, G, Umana Venezia Mestre)

Federica Mazza (2001, P, O.Me.P.S. Silotrailers Battipaglia)

Ndack Mbengue (2003, A, Ororosa Basket Asd Albino)

Meriem Nasraoui (2002, A/C, Limonta Costa Masnaga)

Alessandra Orsili (2001, P/G, Gesam Gas + Luce Lucca)

Silvia Pastrello (2001, A, Gesam Gas + Luce Lucca)

Anna Poggio (2001, C, Il Palagiaccio Firenze)

Sara Ronchi (2003, A, Allianz Sesto S. Giovanni)

Marta Rossini (2001, P, Il Palagiaccio Firenze)

Lucia Adele Savatteri (2001, C, Surgical Cagliari)

Silvia Viviani (2001, P, Famila Wuber Schio)

Giocatrici a disposizione

Dafne Gianesini (2001, A, Basket Academy Mirabello)

Carolina Colli (2001, A, Autosped Castelnuovo Scrivia)

Sara Nezaj (2001, A/P, Fanola-Onetech S.M. Lupari)

Responsabile Snf: Gaetano Laguardia

Allenatore: Sandro Orlando

Assistente: Monica Stazzonelli

Assistente: Pierangelo Rossi

Assistente: Michele Dall’Ora

Preparatore Fisico: Davide Rocco

Medico: Luigi D’Introno (3/7-18/7)

Medico: Marta Andrighetti (27/6-3/7)

Fisioterapista: Simone Grillo

Team Manager: Francesco Forestan

Il programma della nazionale italiana

27 giugno

Inizio raduno c/o Hotel Bella Italia EFA Village - Viale Centrale 29 - Lignano Sabbiadoro

Ore 16.30-19.00 Allenamenti

Dal 28 giugno al 5 luglio

Ore 9.30-12.00 Allenamenti

Ore 16.30-19:00 Allenamenti

Dal 6 luglio al 9 luglio

Ore 17.00-19.30 Allenamenti

11 luglio

Ore 13.25 Trasferimento a Sofia “European Challengers 2021”

12 luglio

Ore 20.15-21.45 Allenamenti

13 luglio

Ore 12.00-12.45 Allenamenti

Ore 20:00 Bulgaria-Italia

14 luglio

Ore 9.00-9.45 Allenamenti

Ore 17.00 Italia-Croazia

15 luglio

Ore 10.00-10.45 Allenamenti

Ore 17.00 Belgio-Italia

16 luglio

Ore 15.00-16.30 Allenamenti

17 luglio

Ore 9.00-9.45 Allenamenti

Ore 17.00 Italia-Lituania

18 luglio

Ore 8.00-8.45 Allenamenti

Ore 14.00 Germania-Italia

19 luglio

Rientro in Italia con voli:

Fine raduno