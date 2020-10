Basket femminile sorride Costa, molto meno Lucca di Spreafico

Basket femminile si è giocato il 5° turno di serie A1 donne.

Basket femminile le costine e l’assese torneranno in campo domenica 1 novembre in trasferta

Ad eccezione di Ragusa-Vigarano rinviata, si è giocato nel weekend il 5° turno del campionato di basket femminile di serie A1. In vetta restano imbattute Schio, Venezia e Bologna mentre dietro sorride la Limonta Costa Masnaga della capitana brianzola Beatrice Del Pero dopo il prezioso successo in rimonta centrato sabato scorso in casa contro Empoli. Meno felice la Lucca dell’assese Laura Spreafico ancora ferma a quota 2 punti dopo il 4° ko di fila subito sabato in casa contro Venezia. Le costine e Spreafico torneranno in campo domenica 1 novembre in trasferta rispettivamente a Battipaglia e Empoli.

Programma 5° turno d’andata serie A1 fonne



Oggi sabato 24 ottobre ore 20 Limonta Costa Masnaga-Empoli 77-69, ore 20.30 Lucca-Venezia 52-74, Broni-Schio 44-67, Bologna-San Martino 75-73, Geas-Sassari 67-76; domenica 25 Campobasso-Battipaglia 78-44; Ragusa-Vigarano rinviata

Classifica campionato Techfind Serie A1

Schio, Bologna, Venezia 10; Geas, Ragusa 6; Broni, Empoli, San Martino di Lupari, Limonta Costa Masnaga, Sassari, Campobasso 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.