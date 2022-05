Basket femminile sorride la Nonna Papera Mariano che ipoteca il 1° posto in chiave playoff

Pallacanestro rosa risultati

Il penultimo turno della seconda fase del campionato di basket femminile di serie C è andato in archivio regalando poche soddisfazioni ai colori lariani. Nel weekend infatti ha vinto solo la Nonna Papera Mariano che si conferma in vetta al girone Giallo in codominio con la Pro Patria Busto ma le basterà vincere sabato prossimo contro il fanalino di coda MBS per partire nei playoff in pole position. Brutte sconfitte invece in trasferta per Cantù proprio sul campo dell'MBS così come per la Comense a Bresso e della Vertematese a Busto. Niente da fare anche per il Basket Como che perdendo sul campo della Futura Milano ha praticamente detto addio ai playoff.

Il programma del penultimo turno della seconda fase di serie C

Venerdì 29 aprile Nonna Papera Mariano-Broni 57-35, Bollate-Gavirate 50-47, Gallarate-Corsico 37-48; sabato 30/4 MBS-Cantù 55-47, Garbagnate-Tradate 53-49, Futura-Basket Como 48-42; domenica 1 maggio Pro Patria Busto-Vertematese 88-45, Bresso-Comense 92-43.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 38; Gallarate, Ardor Bollate 34; Bresso 30; Broni, Tradate 24; Futura 20; Basket Como, Corsico 18; Btf Cantù, Garbagnate 16; Vertematese 14; Gavirate 8; Comense, Milano Basket Stars 2.

Il programma dell'ultimo turno della seconda fase di serie C

Mercoledì 4 maggio ore 21.15 Comense-Futura; sabato 7 ore 20.30 MBS-Nonna Papera Mariano, Garbagnate-Gavirate; domenica 8 ore 18 Broni-Btf Cantù; ore 18.30 Corsico-Vertematese, Bresso-Basket Como, Pro Patria-Gallarate, Bollate-Tradate.