Basket femminile: è finito male l'EuroBasket 2023 per la nazionale azzurra.

Basket femminile: Spreafico e l'Italia eliminate dalla rassegna continentale

E' finita davvero male l'avventura del basket femminile italiano al Women’s EuroBasket 2023. La nazionale azzurra con in campo la cestista di Asso Laura Spreafico ieri è stata eliminata dalla rassegna continentale vedendo così svanire non solo l'accesso ai quarti di finale ma anche la possibilità di disputare il torneo Preolimpico. Spreafico e compagne dopo aver chiuso il girone eliminatorio al terzo posto, ieri sera a Tel Aviv hanno perso lo spareggio che valeva il passaggio ai quarti di finale per mano del Montenegro per 49-63 venendo così eliminate dal torneo continentale. E' finito in anticipo e amaramente il primo Europeo in carriera di Spreafico.

Il tabellino di Italia-Montenegro 49-63

Parziali: 8-22, 22-35, 31-48.

Montenegro: Mack* 13 (6/7), Kovacevic (0/2, 0/1), Zivaljevic, Pasic, Radonjic 1 (0/1), Zivkovic* 5 (2/7, 0/3), Mujovic* 4 (1/6, 0/3), Bigovic, Vucetic* 8 (3/4, 0/3), Scepanovic, Lekovic 15 (7/9, 0/2), Jovanovic* 17 (1/1, 5/8). All. Skerovic

Italia: Keys* (0/3, 0/1), Villa 4 (1/3, 0/2), Bestagno 4 (1/6), Verona 4 (2/2, 0/5), Zandalasini* 6 (1/6, 1/2), Pan 7 (2/2, 1/4), Trucco ne, Cubaj 2 (1/4), Santucci* 8 (3/7), Fassina ne, Andrè* 10 (5/12), Spreafico* 4 (1/1, 0/4). All. Lardo

Questi i risultati delle azzurre nel prime tre gare nel girone B:

1° turno Italia-Repubblica Ceca 58-61 (17-17; 33-32; 49-43; 8-18. Spreafico 9 punti);

2° turno Israele-Italia 68-88 (18-30; 31-47; 45-67. Spreafico 16 punti);

3° turno Belgio-Italia 72-64 (26-22; 43-39; 54-54. Spreafico 8 punti).

Classifica girone B

Belgio 6; Repubblica Ceca 4; Italia 2; Israele 0.