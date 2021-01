Basket femminile stasera a Carugate derby in famiglia tra le sorelle Meroni di Albavilla

Basket femminile si apre oggi il nuovo anno anche nel campionato di A2 rosa.

Basket femminile alle 21 il Vicenza dell’arosiana Angelica Tibè apre il suo 2021 a Mantova

Oggi torna in campo il basket femminile italiano e lo fa con i primi anticipi del campionato di serie A2.. anticipi che parlano comasco. Già perchè nel 13° turno, ultimo d’andata nel girone Nord stasera scenderanno in campo tante cestiste dicasa nostra. Alle ore 20.30 fari puntati sul derby milanese Carugate-Sanga Mulano che vede in campo un derby tutto in famiglia tra le sorelle Meroni di Albavilla. In casa Carugate ha portato bene l’arrivo di Laura Meroni ala classe 1999 che ha coinciso con due vittorie di fila a fine 2020 mentre contro stasera si troverà la sua sorella maggiore Marta pivot classe 1993 che veste la maglia del Sanga.

In campo anche altre cestsite nostrane come la lariana Chiara Discacciati e Camilla Allevi sul frote Carugate e la comasca Paolo Novati sul frote milanese. Alle ore 21 da seguire anche il match di Mantova dove il San Giorgio ospiterà la seconda forza del girone il Vicenza trascinato dalla cestista di Arosio Angelica Tibè sicuramente protagonista di un grande inizio di stagione a una media gara di 11 punti, 8 rimbalzi e 14 di valutazione complessiva.

Il cartellone del 13° turno dis erie A2 femminile

Oggi sabato 2 gennaio ore 20.30 Carugate-Milano; ore 21 Mantova-Vicenza; domani 3 gennaio Udine-Albino; mercoledì 6 gennaio Alpo-Bolzano; 9 gennaio Crema-Moncalieri; 16 gennaio Castelnuovo Scrivia-Sarcedo, Ponzano-San Martino di Lupari.

Classifoca girone Nord serie A2

Udine 20; Vicenza 18; Castelnuovo Scrivia, Moncalieri, Crema 16; San Giorgio Mantova, Alpo 12; Sanga Milano, Ponzano, Sarcedo 10; Albino 8; Bolzano 6; Carugate 4; San Martino di Lupari 2.