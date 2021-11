Basket femminile stasera a Mariano un derby importante Nonna Papera-Basket Como

Pallacanestro Minors rosa in campo

Basket femminile si apre oggi il 5° turno d'andata del girone Giallo1 di serie C.

Basket femminile trasferte toste per Cantù e Vertematese rispettivamente a Tradate e Gavirate, domani Comense-Gallarate

Si apre questa sera il 5° turno d'andata del campionato lombardo di basket femminile di serie C. In campo alle ore 21.15 a Mariano Comense un altro derby molto atteso tra le locali della Nonna Papera e il Basket Como. Sulla scia di quattro vittorie di fila l'ultima delle quali contro Cantù settimana scorsa, le marianesi di coach Dionigi Cappelletti vogliono proseguire la loro fuga in vetta contro un Basket Como che ha inanellato un solo successo fino ad oggi. In campo stasera anche il Btf Cantù atteso dalla non facile trasferta di Tradate con l'obiettivo di agganciarlo a quota 6 punti così come la Vertematese che dopo il primo successo contro la Comense cerca il bis sul campo dell'ostica Gavirate. Il programma si completerà domani sera quando la Comense cercherà l'impresa casalinga a Casnate nel testacoda contr l'altra capolista Gallarate.

Questo il programma del 5° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 12 novembre Nonna Papera Mariano-Basket Como (Ore 21.15), Gavirate-Vertematese (ore 21.15), Tradate-Btf Cantù (ore 21.15), sabato 13 ore 20.45 Comense-Gallarate.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano, Isotec Gallarate 8; Tradate 6; Btf Cantù 4; Basket Como, Gavirate, Vertematese 2; Pol. Comense 0.