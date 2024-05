Basket femminile: stasera a Opera il Villa Guardia ha il primo match ball salvezza in C

Il GS Villa Guardia si gioca questa sera il suo primo match ball salvezza nella quarta partita dei playout di serie C femminile. La squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni oggi alle ore 21.15 è di scena a Opera per rendere visita al Quartiere Sant'Ambrogio in gara4 della serie ma con la consapevolezza di poterla chiudere.

Match ball per il Villa Guardia

"Non è facile ma noi ci crediamo - sottolinea coach Molteni - abbiamo perso per infortunio due esterne importanti ma sono sicuro che tutte el altre ancora una volta daranno qualcosa di più per il bene del gruppo. Contro le previsioni andiamo a Opera in vantaggio 2-1 e consapevoli della durezza della gara, ma anche che siamo vicini a raggiungere l’obiettivo". Inoltre nella serie Villa guardia ha già sbancato Opera in gara 2. Ricordiamo che l'eventuale gara 5 si giocherà a Villa Guardia domenica 19 maggio.

Situazione di tutte le serie dei playout: gare 4

Sabato 11 maggio ore 21-15 QSA-Villa Guardia (1-2). Garbagnate-Cremonese (1-2), domenica 12 Trezzano-Vorbano (1-2).

Già chiuse le serie: Tradate-Cappuccinese (3-0), Vigevano-Crema (0-3), Lodi-Cantù 56-43.