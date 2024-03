Basket femminile: stasera alle 21 testacoda a Casnate con il fanalino Como che riceve la capolista Fernese

Si apre già questa sera il 6° e terzultimo turno di ritorno della seconda fase del campionato di basket femminile di serie C. Ad aprire il cartellone oggi alle ore 21 sarà il Basket Como che sul parquet amico del PalaFrancescucci di Casnate con Bernate ospiterà il testa coda del girone Silver Ovest contro la capolista Fernese. Un match davvero difficile per le biancorosse lariane che già all'andata furono sconfitte in trasferta per 84-65.

Venerdì invece toccherà alla Vertematese rendere visita al Trezzano mentre sabato 16 chiuderà il Btf Cantù sul campo del Vigevano.

Il programma del 6° turno del girone Silver Ovest

Mercoledì 13 marzo ore 21 Basket Como-Fernese (arbitri Godino-Lazzaretto); venerdì 15 Gavirate-Garbagnate, ore 21.30 Trezzano-Vertematese; sabato 16 ore 21 Vigevano-Btf Cantù.

Classifica del girone Silver Ovest

Fernese 18; Cat Vigevano, Gavirate 14; Trezzano 12; Btf Cantù, Garbagnate 10; US Vertematese 6; Basket Como 4.