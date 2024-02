Basket femminile: stasera anticipi casalinghi per Mariano nel Gold, Cantù e Vertemate nel Silver 

Si apre questa sera il 2° turno della seconda fase del campionato di Basket femminile di serie C che offre anticipi ghiotti per le squadre lariane sia nel girone Gold che in quello Silver.

Apripista nel Gold Ovest è la Nonna Papera Mariano che sulla scia del successo interno contro Tradate stasera cerca il bis a domicilio dove ospita l'ostico Corsico. L'altra squadra nostrana il Villa Guardia giocherà invece in posticipo mercoledì 21 un vero e proprio scontro diretto sul campo del Tradate.

Questo il cartellone del 2° turno del girone Gold Ovest

Venerdì 16 ore 21 .15 Mariano-COrsico. , 21-30 Nibionno-Legnano; domenica 18 Gallarate-Lecco; mercoledì 21 ore 21.15 Tradate-Villa Guardia.

Classifica iniziale girone Gold Ovest

Nibionno 14; Gallarate 12; Lecco 10; Mariano 8; Legnano 6; Corsico 4; Tradate, Villa Guardia 2.

Doppio impegno casalingo stasera per i colori lariani nel girone Silver Ovest con il Btf Cantù e la Vertematese che ospiteranno rispettivamente Vigevano e Trezzano a caccia del lori primo successo nella seconda fase. Il Basket Como invece scenderà in campo domenica 18 ospite della capolista Fernese.

Questo il cartellone del 2° turno del girone Silver Ovest

Venerdì 16 ore 21.15 Cantù-Vigevano, 21.30 Vertematese-Trezzano; domenica 18 ore 17.30 Fernese-Como, Garbagnate-Gavirate.

Classifica iniziale girone Silver Ovest

Fernese 10; Garbagnate, Gavirate, Vigevano 8; Btf Cantù, Vertematese, Trezzano 6; Basket Como 4.