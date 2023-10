Basket femminile: stasera anticipo da brividi con il derby sul fondo Como-Vertematese

Si apre già questa sera il 4° turno del campionato di serie C di basket femminile che propone un interessante derby... da brividi. Già perché questa sera alle 21.30 a Casnate è in programma la sfida sul fondo tra Basket Como e Vertematese, due squadre appaiate all'ultimo posto e ancora a secco di punti. In palio quindi la prima vittoria stagionale. Il cartellone proseguirà venerdì sera con il big match ad alta quota Mariano-Nibionno.

Il programma del 4° turno d'andata del girone C

Mercoledì 25 ottobre alle 21.30 Como-Vertematese; venerdì 27 alle 21.15 Mariano-Nibionno; domenica 29 alle 18.30 Garbagnate-Villa Guardia, alle 19.15 Cantù-Lecco.

Classifica aggiornata del girone C

Nonna Papera Mariano, Nibionno, Lecco 6; Villa Guardia, Btf Cantù, Garbagnate 2; Basket Como, Vertematese 0.