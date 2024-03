Basket femminile: stasera anticipo di lusso con il big match Gallarate-Mariano, domani Villa Guardia a Legnano

Si apre già questa sera il 4° e ultimo turno d'andata del girone Gold Ovest del campionato di basket femminile di serie C lombarda. In campo stasera la Nonna Papera Mariano Comense di coach Dionigi Cappelletti che sulla scia di due sconfitte consecutive è attesa dal big match sul campo del Gallarate per provare a fare il colpo grosso che la possa rilanciare in classifica. Domani invece toccherà al Villa Guardia atteso anch'esso da una trasferta tosta sul campo dell'Aba Legnano. Per il team di coach Fabrizio Molteni ultimo in classifica e reduce da due stop di fila è obbligatorio vincere per sperare ancora nei playoff.

Il programma del 4° turno del girone Gold Ovest

Venerdì 1 marzo ore 21.15 Gallarate-Mariano, Tradate-Nibionno, sabato 2 ore 20.30 Legnano-Villa Guardia; domenica 3 Corsico-Lecco.

Classifica aggiornata del girone Gold Ovest

Nibionno 16; Gallarate 14; Lecco 12; Mariano, Legnano, Corsico 8; Tradate 4; Villa Guardia 2.