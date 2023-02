Basket femminile: stasera anticipo per Como che vuole rialzarsi contro Trezzano

Basket femminile si apre già oggi il 19° turno di serie C donne.

Basket femminile: dopo due ko di fila la squadra cittadina scende in campo a Casnate alle ore 21.20

Si apre già questa sera il 19° turno, quarto di ritorno del campionato di serie C di basket femminile lombardo. In campo apripista il Basket Como che ospiterà a Casnate alle ore 21.20 il Trezzano per provare a riscattare gli ultimi due stop di fila. Posticipato a lunedì 20 invece il derby brianzolo Btf Cantù-Vertematese mentre Mariano osserva il turno di riposo.

Il programma del 19° turno, quarto di ritorno del girone B

Oggi mercoledì 15 febbraio 21.20 Basket Como-Trezzano; giovedì 16 ore 21.15 Tradate-Idea Sport; venerdì 17 febbraio Gavirate-Fernese; sabato 18 ore 20.45 Bollate-Corsico; domenica 19 Sondrio-Gallarate, Garbagnate-Legnano; lunedì 20 ore 21.15 Btf Cantù-Vertematese.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate, Sondrio 30; Bollate, Corsico 28; Vertematese 26; Mariano 22; Fernese, Idea Sport 16; Legnano, Tradate 14; Basket Como 12; Trezzano 8; Garbagnate, Btf Cantù 4; Gavirate 0.