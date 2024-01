Basket femminile: stasera apre il testacoda Cantù-Nibionno, domani il derby Villa Guardia-Mariano

Torna in campo questa sera dopo la pausa natalizia, anche il campionato di serie C di basket femminile lombardo. Apripista del 5° turno di ritorno nel girone C è il Btf Cantù atteso però da un testacoda proibitivo visto che a domicilio alle 21.15 ospita la capolista Nibionno. Grande attesa anche per il primo derby del 2024 in programma domani sera a Villa Guardia dove la matricola GSV riceverà la Nonna Papera Mariano seconda forza del torneo che però ha perso Camilla Marconetti.

Si annuncia quindi una sfida molto aperta tra due squadre che amano intensità. difesa e corsa. Sempre domani il Basket Como aprirà il suo nuovo anno ospitando il Lecco mentre posticipo domenicale per la Vertematese che a Garbagnate vuole cominciare il 2024 come aveva chiuso il 2023: vincendo.

Il programma del 12° turno, quinto di ritorno del girone C

Venerdì 12 gennaio ore 21.15 Cantù-Nibionno; sabato 13 ore 20.30 Basket Como-Lecco, ore 21.15 Villa Guardia-Mariano; domenica 14 ore 18.30 Garbagnate-Vertematese.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 20; Nonna Papera Mariano, Lecco 18; Villa Guardia 10; Garbagnate, Basket Como, Vertematese 6; Btf Cantù 4.