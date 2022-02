Basket femminile stasera apripista Mariano che già certa del primato ospita Gavirate

pallacanestro minors rosa in campo

Basket femminile si gioca l'ultimo turno della prima fase di serie C donne.

Basket femminile si gioca l'ultimo turno della prima fase di serie C donne.

Basket femminile domani doppio derby lariano: Basket Como-Comense e Cantù-Vertematese

Ultimo turno di ritorno e di questa prima fase per il campionato lombardo di basket femminile di serie C. Nel girone Giallo1 apripista la capolista Nonna Papera che questa sera già sicura del primato ospita le baby le giovani del Gavirate per confermare il suo buon momento. Domani sera invece spazio a due attesi derby lariani: alla palestra Ronchetti andrà in scena (a porte chiuse però) la stracittadina Basket Como-Comense con le padroni di casa grandi favorite mentre a Vighizzolo sarà in campo la classicissima Btf Cantù-Vertematese tra due squadre in salute. Poi il campionato si fermerà per riprendere con la seconda fase dal 13 marzo al 15 maggio. Una seconda fase in cui le squadre del girone Giallo1 incroceranno quelle del girone Giallo2 giocando 8 partite di sola andata per determinare le otto che andranno ai playoff e le ultime tre che retrocederanno . Le altre invece saranno salve.

Questo il cartellone del 7° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 25 febbraio ore 21.15 Nonna Papera Mariano-Gavirate, Tradate-Gallarate; sabato 26 ore 21 Basket Como-Comense, Btf Cantù-Vertematese.

La nuova classifica del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 24; Gallarate 22; Tradate 18; Btf Cantù 14; Basket Como 12; Vertematese 8; Gavirate 6; Comense 0.