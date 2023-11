Basket femminile: stasera apripista Vertematese-Lecco domani il derby Villa Guardia-Cantù 

Si apre questa sera con l'anticipo Vertematese-Lecco il ritorno del girone C del campionato di serie C femminile. Subito una sfida difficile per le azzurre di Vertemate che devono riscattare una prima parte di stagione sottotono e con una sola vittoria all'attivo.

Domani invece fari puntati sul derby Villa Guardia-Cantù con le locali che proveranno a bissare il successo dell'andata e incassare il quarto successo stagionale, furie rosse brianzole permettendo. Domenica invece posticipo esterno per la Nonna Papera Mariano che andrà a Garbagante per confermarsi seconda forza del torneo.

Questo turno spezzatino si chiuderà solo mercoledì sera quando il Basket Como ospiterà il testa coda contro la capolista imbattuta Nibionno.

Il programma dell'8° turno, primo di ritorno del girone C

Venerdì 24 novembre ore 21.30 Vertematese-Lecco, sabato 25 ore 21.15 Villa Guardia-Btf Cantù; domenica 26 ore 18.30 Garbagnate-Mariano; mercoledì 29 ore 21.30 Basket Como-Nibionno.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno 14; Nonna Papera Mariano 12; Lecco 10; Garbagnate, Villa Guardia 6; Btf Cantù 4; Vertematese, Basket Como 2.