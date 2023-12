Basket femminile: stasera c'è il derby Vertemate-Como e domani fari puntati sul big match Nibionno-Mariano

Si apre questa sera con un derby lariano da brividi l'11° turno di serie C femminile, l'ultimo del 2023 prima della sosta per le feste. Questa sera alle ore 21.30 si gioca Vertematese-Basket Como una sfida sul fondo tra due formazioni che però sono date in rialzo dopo gli ultimi successi pesanti. Nell'ultimo turno infatti la Vertematese è stata capace di fermare l'ancora imbattuta capolista Nibionno mentre Como ha stoppato in casa il Garbagnate. Quello di oggi si annuncia quindi come un derby molto aperto: all'andata vinse nettamente la Vertematese a Casnate per 37-77. Domani invece toccherà al Villa Guardia ricevere proprio il Garbagnate che all'andata sconfisse in volata per 42-44 ma soprattutto c'è grande l'attesa per il big match al vertice tra le prime due capoliste Nibionno-Nonna Papera Mariano. Chi vince festeggerà il Natale da capolista solitaria. All'andata a Mariano si impose Nibionno in volata per 54-58. Domenica 17 invece chiuderà il cartellone il Btf Cantù di scena sul campo del Lecco.

Il programma dell'11° turno, quarto di ritorno del girone C

Venerdì 15 ore 21,30 Vertematese-Como; sabato 16 ore 21.15 Villa Guardia-Garbagnate, 21 Nibionno-Mariano; domenica 17 ore 18 Lecco-Cantù.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Nonna Papera Mariano 18; Lecco 16; Villa Guardia 8; Garbagnate, Basket Como 6; Btf Cantù, Vertematese 4.