Basket femminile stasera Costa Masnaga è in diretta Tv contro San Martino 

Basket femminile si completa oggi il 4° turno di serie A1.

Basket femminile Lucca dell’assese Laura Spreafico alle ore 18 ospita la quotata Ragusa

Si è aperto ieri il 4° turno di serie A1 di basket femminile con due anticipi che hanno lanciato in testa da sole a punteggio pieno Schio e Bologna corsare rispettivamente sui campi di Vigarano e di Sassari. Oggi si completa il cartellone con la Limonta Costa Masnaga capitanata dalla canturina Beatrice Del Pero che alle 19.30 sarà ospite sul campo del San Martino di Lupari alle ore 19.30. Posticipo televisivo perchè sarà possibile vedere la gara in chiaro per tutti su www.lbftv.it (anche senza abbonamento), nonché in televisione sul canale MS Sport, visibile sul 675 in Veneto e sul canale 814 di Sky. Alle 18 invece toccherà a Lucca della capitana assese Laura Spreafico ospitare Ragusa per provare a tornare al successo dopo gli ultimi stop. Per Sprea una partita speciale da ex contro il team siciliano in cui ha militato nel passato.

Programma 4° turno d’andata serie A1 fonne



Ieri abato 17 ottobre

Vigarano – Schio 49-88

Sassari – Bologna 68-72

Oggi domenica 18 ottobre

Empoli – Campobasso (18/10 ore 18)

Venezia – Broni (18/10 ore 18)

Lucca – Ragusa (18/10 ore 18)

Battipaglia – Geas (18/10 ore 18)

San Martino di Lupari – Basket Costa (18/10 ore 19:30)

Classifica campionato Techfind Serie A1

Schio, Bologna 8; Venezia, 6; Geas, Ragusa e Broni 4; Empoli, San Martino di Lupari, Lucca, Sassari, Campobasso, Limonta Costa Masnaga 2; Vigarano, Battipaglia 0.