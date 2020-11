Basket femminile stasera Costa Masnaga va all’assalto del Vigarano dell’ex Comense Bestagno

Basket femminile si apre oggi l’8° turno di andata del campionato di serie A1 rosa.

Basket femminile domani match da ex per l’Laura Spreafico con Lucca sul campo di Schio

Dopo la sosta per l’impegno della nazionale alle qualificazioni europee il basket femminile di serie A1 torna in campo con un 8° turno che presenta sei partite in cartellone ad eccezzione di Allianz Geas Sesto San Giovanni-Passalacqua Ragusa rinviata. Oggi si parte alle ore 18 con Molisana Magnolia Campobasso-Virtus Segafredo Bologna, alle 18.30 Banco di Sardegna Dinamo Sassari-Umana Reyer Venezia ma soprattutto Vigarano-Limonta Costa Masnaga con la formazione di coach Paolo Seletti che proverà a riprendere il filo del discorso vincente interrotto prima della sosta potendo contare sul recupero della bomber Kovatch.

Domani invece Use Rosa Scotti Empoli-O.ME.P.S BricUp Battipaglia, Broni-San Martino e Famila Wuber Schio-Gesam Gas E Luce Lucca partita speciale, da ex, per l’assese Laura Spreafico capitana del team toscano.

Ecco il cartellone dell’8° turno di A1: oggi sabato 21 novembre ore 18.30 Vigarano-Limonta Costa Masnaga, Campobasso-Bologna, Sassari-Venezia; domani 22/11 Broni-San Martino, Empoli-Battipaglia, Schio-Lucca; Geas-Ragusa rinviata, .

Classifica: Venezia 14; Schio, Bologna 12; Ragusa, Geas, Costa Masnaga, Campobasso, Empoli 6; Sassari, S. Martino Lupari, Broni 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.