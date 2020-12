Basket femminile stasera Costa spettatrice delle ultime gare del girone d’andata

Basket femminile oggi si chiude il 2020 del capionato di A1 donne.

Basket femminile in campo l’ex Comense Elena Bestagno con Vigarano e Lucca priva dell’assese Laura Spreafico

Si chiude oggi il 13° turno ultimo d’andata del massimo campionato di basket femminile italiano e con esso anche il suo 2020. Costa Masnaga ha già giocato e vinto l’anticipo con Broni così come si sono già giocate altre due gare con i successi di Schio e Empoli quindi questa sera restano in cartellone solo 4 gare. Come detto Costa spettatrice e sicura di essere già qualificata per le finali di Coppa Italia. In campo questa sera Lucca priva per la prima volta della sua ormai ex capitana Laura Spreafico e Vigarano dell’ex Comense Elena Bestagno in trasferta a San Martino di Lupari. Il girone di ritorno si aprirà già nel weekend del 2 e 3 gennaio.

Ecco il cartellone del 13° turno, ultimo d’andata serie A1

Giocata in anticipo Costa-Broni 79-76; il 22 dicembre Sassari-Schio 51-71; 23 dicembre Geas -Empoli 66-80; oggi 30 dicembre Venezia-Bologna, San Martino-Vigarano, Ragusa-Battipaglia, Lucca-Campobasso.

Classifica aggiornata

Venezia, Bologna 22; Schio 20; Ragusa 18; Empoli 15; Costa Masnaga, Geas 14; San Martino di Lupari 8; Campobasso, Broni 6; Sassari 4; Lucca, Vigarano 2; Battipaglia 0.