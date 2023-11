Basket femminile: stasera fari puntai sul derby Mariano-Como mentre Cantù riceve Garbagnate

Il campionato di serie C femminile arriva al giro di boa. Già questa sera si apre il 7° turno ultimo d'andata nel girone C dove spicca il derby di Perticato con la Nonna Papera Mariano che riceve il Basket Como.

Una sfida che vede sulla carta favorita la squadra di casa che reduce dal colpo corsaro a Lecco punta a confermarsi al secondo posto come spiega coach Dionigi Cappelletti:

"Sì arriviamo a questo derby sulle ali della preziosa vittoria a Lecco ottenuta all'overtime e non vogliamo vanificarla contro Como. Puntiamo a chiudere il girone d'andata con un altro successo per mantenerci nei piani alti. Sarebbe il miglior viatico in vista della seconda fase anche perchè siamo in crescita".