Basket femminile: si pare oggi il 25° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile: stasera fari puntati sul derby che profuma di playoff Mariano-Vertematese

Il basket femminile lombardo punta i fari questa sera sul 25° turno stagionale del campionato di serie C. In serata tutte in campo le quattro portacolori lariane a cominciare dal derbissimo che profuma di playoff che andrò inscena a Mariano Comense dove le locali della Nonna Papera ospiteranno alle 21.15 la pari classifica Vertematese. In serata trasferte opposte per Como sul campo del fanalino di coda Gavirate e per il Btf Cantù ospite della capolista Gallarate.

Il cartellone del 25° turno stagionale, 9° di ritorno girone B:

Venerdì 31 marzo ore 21. Gavirate-Como, Gallarate-Btf Cantù; 21.15 Mariano-Vertematese; sabato 1 aprile Fernese-Idea Sport; domenica 2 aprile Sondrio-Tradate, Bollate-Trezzano, Corsico-Legnano. Il 5 aprile Basket Como-Gallarate.

La classifica aggiornata del girone B

Gallarate 40; S0ndrio 38; Corsico 34;, Vertematese, Nonna Papera Mariano, Ardor Bollate 32; Idea Sport Milano, Legnano, Fernese 22; Tradate 20; Trezzano 14; Basket Como 12; Btf Cantù 8; Garbagnate 4; Gavirate 0.