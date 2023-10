Basket femminile: stasera fari puntati sul derby di serie C Mariano-Vertematese

Weekend di derby nel campionato di serie C di basket femminile.

Nel Girone C infatti questa sera il 2° turno d'andata sarà aperto alle ore 21.30 da una grande classica di scena sul campo di Perticato dove le padroni di casa della Nonna Papera dirette da coach Dionigi Cappelletti vittoriose all'esordio ospiteranno le cugine della Vertematese che invece sono reduci dal ko subito nel debutto a Lecco. Una sfida che vede le marianesi favorite.

Domani invece fari puntati su un'altra sfida tradizionale del basket nostrano: a Casnate infatti alle 20.30 il Basket Como riceverà le furie rosse del Btf Cantù in un derby tra due squadre uscite sconfitte dal turno inaugurale che si annuncia molto aperto. Sempre domani tornerà in campo la matricola Villa Guardia che, sulla scia dell'esordio vittorioso a Cantù, giocherà la sua prima gara casalinga ospitando le talentuose giovani del Nibionno in una gara che si annuncia molto davvero tosta.

Il programma del 2° turno d'andata del girone C

Venerdì 13/10 ore 21.30 Vertematese-Mariano; sabato 14 ore 20.30 Basket Como-Btf Cantù, 21.15 Villa Guardia -Nibionno; domenica 15 Garbagnate-Lecco

Classifica aggiornata del girone C

Villa Guardia, Nonna Papera Mariano, Nibionno, Lecco 2; Btf Cantù, Garbagnate, Basket Como, Vertematese 0.