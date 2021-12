Basket femminile stasera fari puntati sul derby Vertematese-Mariano

Pallacanestro rosa minors in campo

Basket femminile si apre oggi il 9° turno del girone Giallo1 di serie C Donne.

Basket femminile trasferte toste per Basket Como e Btf Cantù rispettivamente a Gallarate e Gavirate

Si apre questa sera il 2° turno di ritorno nel campionato di serie C di basket femminile. Nel girone Giallo1 lombardo spicca il derby brianzolo Vertematese-Nonna Papera Mariano Comense con le ospiti che arrivano da capoliste solitarie e decise ad allungare a nove vittorie la loro striscia positiva. Trasferte toste in terra varesina invece in serata per il Basket Como di scena a Gallarate e per il Btf Cantù a Gavirate. Domani sabato 11 dicembre il turno si chiuderà con il posticipo casalingo della Comense che riceverà la terza forza del girone Tradate.

Questo il programma del 9° turno secondo di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 10 dicembre ore 21.15 Gallarate-Basket Como, Gavirate-Btf Cantù; ore 21.30 Vertematese-Nonna Papera Mariano; sabato 11 ore 20.45 Comense-Tradate.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 16; Isotec Gallarate 14; Tradate 12; Btf Cantù 8; Basket Como 6; Gavirate, Vertematese 4; Pol. Comense 0.