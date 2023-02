Basket femminile: stasera fari puntati sul posticipo: che derby Cantù-Vertematese

Basket femminile si completa oggi il 19° turno del campionato di serie C donne.

Basket femminile: a Vighizzolo alle ore 21.15 sfida "made in Brianza" tra due squadre reduci da vittorie ma con opposti obiettivi

Si chiude questa sera con il botto il 19° turno, quarto di ritorno nel campionato di serie C di basket femminile. Già perché questa sera a Vighizzolo è in programma un ghiotto posticipo del girone B visto che alle ore 21.15 andrà in scena il derby "made in Brianza" BTF Cantù-Vertematese. Di fronte due squadre con opposti obiettivi stagionali ma reduci entrambe da importanti vittorie. Le Furie rosse padroni di casa dopo il successo corsaro colto a Trezzano sperano di concedere il bis per allontanarsi dalla zona calda mentre di fronte la Vertematese cerca una vittoria per continuare la sua rincorsa ai playoff. Ricordiamo che nel match d'andata la Vertematese s'impose a domicilio per 55-35.

Il programma del 19° turno, quarto di ritorno del girone B

Oggi mercoledì 15 febbraio 21.20 Basket Como-Trezzano 48-53; giovedì 16 ore 21.15 Tradate-Idea Sport 48-53; venerdì 17 febbraio Gavirate-Fernese 54-59; sabato 18 ore 20.45 Bollate-Corsico 56-73; domenica 19 Sondrio-Gallarate 79-81, Garbagnate-Legnano 38-54; lunedì 20 ore 21.15 Btf Cantù-Vertematese.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate 32; Sondrio, Corsico 30; Bollate 28; Vertematese 26; Mariano 22; Fernese, Idea Sport 18; Legnano 16; Tradate 14; Basket Como 12; Trezzano 10; Garbagnate, Btf Cantù 4; Gavirate 0.