Basket femminile stasera il big match Mariano-Gallarate vale il primato

Basket femminile si apre oggi il 6° turno di ritorno del campionato di serie C.

Basket femminile in serata anche Basket Como a Gavirate e Vertematese a Tradate, domani il derby Comense-Cantù

Weekend di fuoco nel girone Giallo1 del campionato di serie C di basket femminile lombardo. Questa sera infatti va in scena a Mariano Comense il big match che vale il primato solitario tra le padroni di casa della Nonna Papera e le pari classifica del Gallarate. All'andata si imposero in trasferta il 19 novembre scorso le marianesi di coach Dionigi Cappelletti per 50-43. In serata di scena anche la Vertematese sul campo del Tradate per confermare il suo buon momento e il Basket Como ospite a Gavirate. Domani sera invece il cartellone sarà completato dal derby Btf Cantù-Comense in programma a Casnate.

Questo il cartellone del 6° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 18 febbraio ore 21.15 Tradate-Vertematese, Gavirate-Basket Como, Nonna Papera Mariano-Gallarate; sabato 19 ore 21 Comense-Btf Cantù.

La nuova classifica del girone Giallo1

Gallarate, Nonna Papera Mariano 22; Tradate 16; Btf Cantù 12; Basket Como 10; Vertematese 8; Gavirate 6; Comense 0.