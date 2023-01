Basket femminile stasera il Btf Cantù apre il suo 2023 con lo scontro sul fondo a Gavirate

Basket femminile oggi torna in campo il 13° turno d'andata del campionato di serie C donne.

Basket femminile sabato 7 toccherà a Como ospitare l'Idea Sport Milano mentre la Vertematese ha rinviato al 18 gennaio

Torna in campo questa sera il basket femminile nostrano con il campionato di serie C lombardo. Dopo l'anticipo del 13° turno d'andata vinto dal Mariano il 20 dicembre scorso sul campo di Trezzano, questa sera torna a giocare anche il Btf Cantù che a Gavirate vuole aprire il 2023 centrando il suo primo successo stagionale nello scontro diretto sul fondo. Domani invece toccherà al Basket Como che in casa ospiterà l'Idea Sport Milano. La Vertematese invece ha rinviato il suo 13° turno contro Corsico al 18 gennaio.

Il cartellone del 13° turno d’andata del girone B di serie C donne

Martedì 20 dicembre anticipo ore 21 Trezzano-Mariano 50-61; venerdì 6 gennaio ore 21 Gavirate-Btf Cantù, sabato 7 ore 21 Como-Idea Sport; domenica 8 Sondrio-Garbagnate, Bollate-Legnano. 11/1 Fernese-Tradate; 18 /1 ore 21.30 Vertematese-Corsico .

La classifica aggiornata girone B

Gallarate 22; Sondrio, Corsico, Mariano 20; Vertematese 18; Bollate 16; Fernese 12; Tradate, Idea Sport Milano 10; Trezzano 8; Basket Como,Legnano 6; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.

(Mariano e Trezzano una gara in più)