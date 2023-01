Basket femminile: si apre oggi l'ultimo turno d'andata nel campionato di C donne.

Basket femminile: stasera il Btf Cantù gioca d'anticipo sul campo della Fernese

Il campionato di serie C di basket femminile lombardo è arrivato al giro di boa. Questa sera si apre il 15° turno ultimo d'andata e nel girone B scende in campo nell'anticipo serale il Btf Cantù ospite della Fernese. La squadra di coach Valerio Rossi è reduce dalla sconfitta casalinga subita in volata e non senza polemiche nel derby contro il Basket Como che è costata anche una giornata di squalifica al tecnico canturino e al suo vice Matteo Boghi.

Sabato 21 invece fari puntati su un altro derby nostrano che vedrà il Basket Como della neo coach Nelly Rigamonti ospitare la Vertematese rilanciata dal successo infrasettimanale contro Corsico. Sempre domani traferta in Valtellina per la Nonna Papera Mariano impegnata nel big match d'alta quota a Sondrio.

Il cartellone del 15° turno d’andata del girone B di serie C donne

Venerdì 20 gennaio ore 21.15 Fernese-Cantù, Trezzano-Idea Sport, Gavirate-Garbagnate; sabato 21 ore 20.30 Sondrio-Mariano, ore 21 Basket Como-Vertematese, Legnano-Gallarate; domenica 22 Bollate-Tradate.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate 24; Sondrio, Corsico 22; Mariano, Ardor Bollate, Vertematese 20; Fernese, Idea Sport 14; Tradate 12; Trezzano, Basket Como, Legnano 8; Btf Cantù, Garbagnate 2; Gavirate 0.