Basket femminile: stasera il fanalino di coda Como gioca d'anticipo ospitando Vigevano

Si apre già questa sera il 4° e ultimo turno d'andata del girone Silver Ovest del campionato di serie C femminile. A fare da apripista nell'anticipo odierno è il fanalino di coda Basket Como ancora alla ricerca della sua prima vittoria nella seconda fase che ospita a Casnate il Cat Vigevano (ore 20.30 arbitri Gusmeroli-Perera).

Situazione non facile per la squadra lariana che vuole cercare di invertire la rotta dopo ben cinque sconfitte di fila visto che l'ultima vittoria è datata 13 gennaio in casa contro Lecco. Venerdì 1 marzo invece toccherà alla Vertematese provare a risalire la corrente andando a rendere visita al Gavirate.

Sta meglio il Btf Cantù che a quota 10 sabato 2 ospiterà lo scontro diretto con il Cat Vigevano per risalire l'occhio al vertice alla vigilia del big match con la capolista Fernese.

Questo il cartellone del 4° turno del girone Silver Ovest

Mercoledì 28 febbraio ore 21.15 Basket Como-Cat Vigevano; venerdì 1 marzo ore 21 Gavirate-Vertematese; sabato 2 pre 20.30 Btf Cantù-Fernese, Garbagnate-Trezzano.

Classifica del girone Silver Ovest

Fernese 14; Gavirate, Vigevano, Btf Cantù, Trezzano 10; Garbagnate 8; Vertematese 6; Basket Como 4.