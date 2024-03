Basket femminile: stasera il Mariano gioca d'anticipo e apre a Tradate il giro di boa della seconda fase

Si apre già questa sera il girone di ritorno della seconda fase del campionato di baske femminile di serie C.

Apripista questa sera la Nonna Papera Mariano Comense che per il 5° turno del Girone Gold Ovest rende visita alla Sportlandia Tradate unica squadra che per ora è riuscita a battere in questa seconda fase. All'andata infatti le ragazze di coach Dionigi Cappelletti si imposero a domicilio per 60-51 per poi incappare in tre stop consecutivi che l'hanno lasciata al quinto posto in classifica. Le prime tre posizioni sembrano lontane ma le biancorosse marianesi cercano punti per migliorare la loro classifica in vista del tabellone playoff.

Domani invece toccherà al Villa Guardia rendere visita al Gallarate per provare a bissare il clamoroso successo colto all'esordio in casa.

Il programma del 5° turno del girone Gold Ovest

Giovedì 7 marzo ore 21.15 (arbitri Marenna-Marino) Tradate-Nonna Papera Mariano; venerdì 8 ore 21.15 Gallarate-Villa Guardia, sabato 9 Nibionno-Corsico, domenica 10 Lecco-Legnano.

Classifica aggiornata del girone Gold Ovest

Nibionno 18; Gallarate 16; Lecco 14; Legnano 10; Mariano, Corsico 8; Tradate 4; Villa Guardia 2.

Si apre questa r anche il girone Silver Ovest con l'anticipo Fernese-Garbagnate mentre domenica toccherà a Cantù e Vertematese impegnate in casa contro Trezzano e Vigevano. Sabato poi chiuderà il cartellone il fanalino di coda Basket Como a domicilio contro Gavirate.

Il programma del 5° turno del girone Silver Ovest

Giovedì 7 marzo ore Fernese-Garbagnate venerdì 8 ore 21.15 Btf Cantù-Trezzano, ore 21.30 Vertematese-Vigevano; sabato 9 ore 21.30 Basket Como-Gavirate.

Classifica del girone Silver Ovest

Fernese 16; Cat Vigevano, Gavirate 12; Btf Cantù, Trezzano, Garbagnate 10; US Vertematese 6; Basket Como 4.