Basket femminile stasera in campo Comense a Gallarate e Vertematese in casa con Gavirate

Pallacanestro minors rosa in campo

Basket femminile si apre oggi il 5° turno di riotnod el grione Giallo1.

Basket femminile si apre oggi il 5° turno di ritorno del girone Giallo1.

Basket femminile domani sera fari puntati sul derby Basket Como-Nonna Papera Mariano e Cantù-Tradate

Archiviato il recupero giocato lunedì scorso e perso dalla Comense a Gavirate, questa sera il campionato di basket femminile di serie C è pronto a tornare nuovamente in campo. Ad aprire il 5° turno di ritorno del girone Giallo1 sarà proprio la Comense che oggi alle ore 21.15 è protagonista del più classico dei testacoda sul campo della quotata Gallarate. In contemporanea in campo anche la US Vertematees che tra le mura amiche ospita il Gavirate per provare a continuare la sua risalita in classifica. Domani sera, sabato 12, fari puntati su parquet della palestra cittadina della Ronchetti dove andrà in scena il derby tra le biancorosse locali del Basket Como e la capolista Nonna Papera Mariano. In contemporanea tornerà tra le mura amiche anche il Btf Cantù che a Vighizzolo porterà l'assalto all'arrembante Tradate per provare a riassaporare il gusto della vittoria.

Questo il cartellone del 5° turno di ritorno del girone Giallo1

Venerdì 11 febbraio ore 21.15 Gallarate-Comense, Vertematese-Gavirate; sabato 12 ore 21 Basket Como-Mariano, ore 21 Btf Cantù-Tradate.

La nuova classifica del girone Giallo1

Gallarate, Nonna Papera Mariano 20; Tradate 16; Btf Cantù, Basket Como 10; Vertematese, Gavirate 6; Comense 0.