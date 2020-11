Basket femminile stasera in campo solo tre partite prima della sosta azzurra

Basket femminile oggi si apre e chiude il 7° turno di serie A1.

Basket femminile si gioca a Bologna, Campobasso e Venezia, rinviato anche il derby Costa-Geas

Il massimo campionato di serie A1 di basket femminile apre e chiude oggi il suo 7° turno d’andata. Si giocano infatti solo tre partite del cartellone che invece ne rinvia ben quattro a data da destinarsi tra cui il derby Limonta Costa Masnaga-Allianz Geas Sesto San Giovanni così come Passalacqua Ragusa-Fila San Martino di Lupari, Gesam Gas E Luce Lucca-Banco di Sardegna Dinamo Sassari e O.ME.P.S. BricUp Battipaglia-Dondi Multistore Vigarano. Oggi si gioca a Bologna, Campobasso e a Venezia dove sarà in programma il big match Reyer -Schio. Da domani pausa per gli impegni della nazionale azzurra con l’assese Laura Spreafico capitana di Lucca.

Prossimo turno



Sabato 7 novembre Bologna-Empoli, Campobasso-Broni, Venezia-Schio ore 21, Costa Masnaga- Geas rinviata; domenica 8 Ragusa-San Martino rinviata, Lucca-Sassari rinviata, Battipaglia-Vigarano rinviata.

Classifica campionato Techfind Serie A1

Schio, Venezia 12; Bologna, 10; Geas, Ragusa, Costa Masnaga, Empoli 6; Broni, San Martino di Lupari, Sassari, Campobasso 4; Lucca 2; Vigarano, Battipaglia 0.