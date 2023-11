Basket femminile: stasera inedito derby Mariano-Villa Guardia e Vertemate ospita Garbagnate

Si alza il sipario oggi sul 5° turno del campionato di serie C di basket femminile e lo fa regalando due anticipi di marca lariana. Fari puntati stasera su Perticato dove va in scena un inedito derby nostrano: la Nonna Papera Mariano ospita la neopromossa Villa Guardia. Da una parte le padroni di casa di coach Dionigi Cappelletti animate dalla voglia di rialzarsi dopo il primo ko stagionale e dall'altra la matricola di coach Fabrizio Molteni reduce dal secondo successo stagionale.

Poco distante la Vertematese andrà all'assalto del Garbagnate per puntare al secondo referto rosa. Domani invece toccherà al Btf Cantù atteso da una "mission impossible" sul campo della capolista Nibionno così come domenica 5 stesso compito per il fanalino di coda Basket Como che renderà visita all'imbattuta Lecco.

Il programma del 5° turno d'andata del girone C

Venerdì 3 novembre ore 21.15 Mariano-Villa Guardia, ore 21.30 Vertematese-Garbagnate; sabato 4 ore 21 Nibionno-Cantù; domenica 5 ore 18 Lecco-Basket Como.

Classifica aggiornata del girone C

Nibionno, Lecco 8; Nonna Papera Mariano 6; Villa Guardia 4; Btf Cantù, Garbagnate, Vertematese 2; Basket Como 0.