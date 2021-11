Basket femminile stasera la capolista Mariano va Gavirate e fari puntati sul derby Vertematese-Cantù 

Pallacanestro minors in rosa

Basket femminile giro di boa nel campionato lombardo di serie C donne.

Basket femminile giro di boa nel campionato lombardo di serie C donne.

Basket femminile domani sera il cartellone ci chiuderà con la classica sfida cittadina Comense-Basket Como

Il campionato lombardo di basket femminile di serie C arriva al giro di boa. Questa sera ad aprire l'ultimo turno d'andata nel girone Giallo1 è proprio la capolista Nonna Papera Mariano che sulla scia delle sue prime sei vittorie consecutive vuole allungare la serie rendendo visita al Gavirate alle ore 21.15. Una trasferta non facile per le biancorosse di coach Dionigi Cappelletti che però si presentano con i favori del pronostico dalla loro parte, In campo questa sera anche il derby Vertematese-Btf Cantù tra due squadre ancora in cerca di una precisa identità nel girone. In campo oggi anche la sfida varesina Gallarate-Tradate. Il cartellone verrà poi completato domeni sera a Casnate dal derby cittadino tra il fanalino di coda Comense e il rilanciato Basket Como.

Questo il programma del 7° turno ultimo d'andata del girone Giallo1

Venerdì 26 novembre ore 21.15 Gavirate-Nonna Papera Mariano, Gallarate-Tradate, Vertematese-Btf Cantù (ore 21.30); sabato 27 Comense-Basket Como ore 20.45.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano 12; Isotec Gallarate, Tradate 10; Btf Cantù 6; Basket Como 4; Gavirate, Vertematese 2; Pol. Comense 0.