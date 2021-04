Basket femminile stasera la Limonta a Venezia cerca l’impresa dentro o fuori

Basket femminile oggi si giocano due gare 2 di playoff A1 donne.

Basket femminile capitan Del Pero e Costa devono vincere per impattare la serie e andare alla bella

Il massimo campionato di basket femminile torna in campo questa sera per il secondo atto dei quarti di finale playoff. In programma oggi due partite di due serie molto interessanti. Fari puntati a Venezia dove per gara 2 scende in campo alle ore 19 (diretta in chiaro MS Channel e LBF TV) la Limonta Costa Masnaga per provare nell’impresa di impattare la serie che vede avanti 1-0 le lagunari dopo il successo in gara 1 per 78-58. Pronostico tutto dalla parte di Venezia ma Costa promette battaglia con le sue giovani come ammette la capitana canturina Beatrice Del Pero: “Abbiamo giocato tre partite quest’anno contro Venezia e almeno in casa nostra le abbiamo messe in difficoltà. Perdere di venti contro la Reyer deve essere anche un motivo di orgoglio, perché ha saputo dare anche lo stesso scarto anche a big come Ragusa e Schio. Se mettiamo la giusta intensità, possiamo provare a giocarci anche partite del genere”. Eventuale gara 3 ancora aVenezia il 22 aprile. Stasera in campo anche gara 2 di Virtus Segafredo Bologna-Allianz Geas Sesto San Giovanni che vede avanti 1-0 le lombarde dopo il successo nel match d’andata per 87-59. Con Schio già in semifinale per la rinuncia di San Martino di Lupari, martedì 20 si giocherà gara 2 anche di Ragusa-Empoli che vede avanti 1-0 le siciliane dopo il colpo in Toscana per 54-50.

Tabellone Playoff

Quarti gara 1

Empoli – Ragusa 54-60

Limonta Costa Masnaga – Venezia 58-78

Geas Sesto – Bologna 87-59

S. Martino di Lupari – Schio 0-20

Quarti gara 2

Venezia – Limonta Costa Masnaga 19/4 ore 19

Bologna – Geas 19/4 ore 19

Schio – S. Martino di Lupari 20-0

Ragusa – Empoli 20/4 ore 18:30

Quarti eventuale gara 3

Bologna – Geas 22/4 ore 19

Venezia – Limonta Costa Masnaga 22/4 ore 20:30

Ragusa – Empoli 22/4 ore 20:30