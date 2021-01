Basket femminile: stasera la Limonta di capitan Del Pero riceve l’imbattuta Venezia

Basket femminile si apre oggi il 15° turno di serie A1 donne.

Basket femminile alle 18 Costa Masnaga cerca l’impresa di fermare la corazzata capolista lagunare

Si apre oggi il 15° turno, secondo di ritorno, del massimo campionato italiano di basket femminile. E ad aprirlo ci sarà proprio la Limonta Costa Masnaga che trascinata dalla sua capitana canturina Beatrice Del Pero riceve alle ore 18 la capolista imbattuta Reyer Venezia. Palla a due a Costa come detto alle 18 con la squadra di coach Paolo Seletti che proverà a fare l’impresa non ancora riuscita a nessuno quest’anno: fermare l’imbattuta corazzata lagunare allenata da coach Giampiero Ticchi e dalla capitana Martina Bestagno. Per le ragazzine terribili di Costa una prova difficile ma molto stimolante contro la prima della classe per mettere un altro mattone importante nella loro crescita.

Il cartellone del 15° turno, secondo di ritorno di A1 donne

Sabato 9 gennaio ore 18 Limonta Costa-Venezia, ore 16.30 Sassari-San Martino; domenica 10 Ragusa-Bologna, Schio-Battipaglia, Geas-Lucca, Campobasso-Vigarano, Broni-Empoli.

CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia 28, Virtus Segafredo Bologna 24, Famila Schio* 22; Passalacqua Ragusa** 20, USE Scotti Rosa Empoli 16, Allianz Geas Sesto San Giovanni* 14, Limonta Costa Masnaga 14, Fila San Martino di Lupari* 12, La Molisana Magnolia Campobasso** 8, PF Broni 93* 8, Dinamo Sassari** 6, Gesam Gas E Luce Le Mura Lucca**** 2, Dondi Multistore Vigarano** 2, O.ME.P.S. BricUp Battipaglia**** 0

*una partita in meno