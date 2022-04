Basket femminile stasera la Nonna Papera Mariano all'assalto del Broni per difendere il suo primato

Pallacanestro rosa news

Basket femminile si apre oggi il penultimo turno della seconda fase di serie C donne.

Basket femminile sabato trasferte per Cantù e Basket Como, posticipi domenicali tosti per Comense e Vertematese

Si apre oggi venerdì 29 aprile, il 7° e penultimo turno di questa seconda fase del campionato di basket femminile di serie C. Apripista questa sera sarà proprio la capolista Nonna Papera Mariano che ospita in via per Cabiate un Broni da prendere sempre con le pinze. Obiettivo per il team di coach Dionigi Cappelletti mantenere il primato. In campo oggi altri due anticipi Bollate-Gavirate e Gallarate-Corsico mentre domani sera trasferte per il Btf Cantù sul campo della già retrocessa MBS e per il Basket Como che cerca punti playoff a Milano contro la Futura. Domenica posticipi tosti per la Comense sul campo del Bresso e per la Vertematese ospite della Pro Patria Busto.

Il programma del penultimo turno della seconda fase di serie C

Venerdì 29 aprile Nonna Papera Mariano-Broni, Bollate-Gavirate, Gallarate-Corsico; sabato 30/4 MBS-Cantù, Garbagnate-Tradate, Futura-Basket Como; domenica 1 maggio Pro Patria Busto-Vertematese, Bresso-Comense.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 36; Gallarate 34; Ardor Bollate 30; Bresso 28; Broni, Tradate 24; Basket Como, Futura 18; Btf Cantù, Corsico 16; Vertematese, Garbagnate 14; Gavirate 8; Comense 2; Milano Basket Stars 0.