Basket femminile stasera la Pol. Comense scende in campo nell'anticipo a Tradate

Archiviata la giornata inaugurale, il campionato di basket femminile di serie C lombarda torna in campo già questa sera. Apripista l'anticipo Tradate-Pol Comense con le giovani nerostellate che dopo aver smaltito il primo ko stagionale subito in casa nel derby contro Mariano, proveranno a fare il colpo grosso. Domani, venerdì 23, invece nuovo derby per la Nonna Papera Mariano che alle ore 21.15 ospiterà tra le mura amiche l'Us Vertematese in una sfida diventata una grande classica degli ultimi anni. Sabato 24 il cartellone del girone Giallo1 si completerà con due sfide interessati che vedranno le altre due rappresentanti lariane Btf Cantù e Basket Como di scena in casa rispettivamente contro Gavirate e Gallarate.

Questo il programma del 2° turno d'andata del girone Giallo1

Oggi giovedì 21 ottobre Tradate-Comense (ore 21.15); venerdì 22 Mariano-Vertematese (ore 21.15); sabato 23 Btf Cantù-Gavirate, (ore 20.30); Basket Como-Gallarate (ore 21).

I risultati del 1° turno d'andata del girone Giallo1

Vertematese-Basket Como 53-60, Gavirate-Tradate 48-68, Gallarate-Btf Cantù 71-46, Comense-Nonna Papera Mariano 42-54.

La classifica aggiornata del girone Giallo1

Tradate, Basket Como, Gallarate, Nonna Papera Mariano, 2; Pol. Comense, Vertematese, Btf Cantù, Gavirate 0.