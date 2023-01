Basket femminile: partite importanti nel 1° turno di ritorno di serie C donne.

Basket femminile: stasera la Vertematese vuole rialzarsi in casa contro Tradate

Dopo l'anticipo infrasettimanale vinto da Como, oggi torna in campo il girone B di serie C di basket femminile per il 1° turno di ritorno con gare importanti. Fari puntati sulla Vertematese che riceve alle 21.30 un Tradate in crisi per provare a riprendere la sua marcia verso i playoff interrotta dalla sconfitta subita nell'ultimo derby con Como.

Domani sera toccherà invece alle furie rosse del Btf Cantù cercare l'impresa vincente in casa contro un Corsico molto ambizioso. Il big match del turno è però in programma domenica 29 con la Nonna Papera Mariano Comense che sarà ospite dell'Ardor Bollate per provare a vincere e ribaltare anche il -7 subito all'andata.

Il cartellone del 16° turno, primo di ritorno del girone B di serie C donne

Mercoledì 25 gennaio ore 21.20 Basket Como-Garbagnate 28-26; venerdì 27 gennaio ore 21.30 Vertematese-Tradate, Gavirate-Sondrio; sabato 28 ore 20.45 Btf Cantù-Corsico, Fernese-Legnano; domenica 29 ore 18 Ardor Bollate-Mariano, Idea Sport-Gallarate.

La classifica aggiornata girone B

Gallarate, Sondrio 24; Corsico, Bollate 22; Mariano, Vertematese 20; Fernese, Idea Sport 16; Tradate, Basket Como 12; Legnano 10; Trezzano 8; Garbagnate 4; Btf Cantù 2; Gavirate 0.