Basket femminile: stasera Mariano debutta nel girone Gold, Cantù e Como nel girone Silver

Comincia questa sera la seconda fase del campionato di serie C di basket femminile lombardo che vede in campo le cinque formazioni lariane chi a caccia dei playoff chi per inseguire la salvezza.

Nel girone Gold Ovest apre questa sera le danze la Nonna Papera Mariano che ospita il Tradate quarta del girone D. Sabato 10 invece esordio subito da brividi per il GS Villa Guardia che riceve la corazzata Gallarate.

Questo il cartellone del 1° turno del girone Gold Ovest

Già giocata Corsico-Nibionno 62-67, venerdì 9 ore 21 .15 Mariano-Tradate; sabato 10 ore 21.15 Villa Guardia-Gallarate, Legnano-Lecco

Classifica iniziale girone Gold Ovest

Gallarate, Nibionno 12; Lecco 8; Mariano, Legnano 6; Corsico 4; Tradate 2, Villa Guardia 0.

Stasera si apre anche il girone Silver Ovest con il Btf Cantù ospite sul campo del Trezzano e il Basket Como che rende vista al Gavirate. Domenica invece toccherà alla Vertematese che scenderà sul campo del Vigevano.

Questo il cartellone del 1° turno del girone Silver Ovest

Venerdì 9 ore21 Gavirate-Basket Como, 21.15 Trezzano-Cantù; domenica 11 ore 18 Vigevano-Vertematese, Garbagnate-Fernese.

Classifica iniziale girone Silver Ovest

Garbagnate, Fernese 8; Btf Cantù, Vertematese, Gavirate, Vigevano 6; Trezzano, Basket Como 4.