Basket femminile: stasera posticipo testacoda a Ferno per la Vertematese già retrocessa 

Si chiude questa sera il penultimo turno della seconda fase del campionato di serie C di basket femminile lombardo. Fari puntati sul posticipo serale che vedrà la Vertematese già retrocessa rendere visita alla capolista Fernese.

Il programma del 7° turno girone Silver Ovest

Gavirate-Btf Cantù 60-34, Basket Como-Trezzano 54-74, Garbagnate-Vigevano 61-52, Oggi ore 21,15 Fernese-Vertematese

La classifica del girone Silver Ovest

Fernese 20; Gavirate 18; Vigevano, Trezzano 14, Btf Cantù, Garbagnate 12; Vertematese 8; Como 4.

Nel girone Gold Ovest missione compiuta dalla Nonna Papera Mariano che ha staccato il biglietto per i playoff di serie C femminile con un turno d’anticipo. La matematica è arrivata con il successo ottenuto in casa contro Legnano per 64-48. Male invece il Villa Guardia battuto a Corsico.

I risultati del 7° turno girone Gold Ovest

Tradate-Lecco 61-67, Mariano-Legnano 64-48, Gallarate-Nibionno 62-47, Corsico-Villa Guardia 60-38

La classifica aggiornata girone Gold Ovest

Gallarate 22; Nibionno 20; Lecco 16; Legnano 14; Corsico 12; Nonna Papera Mariano 10; Tradate 8; Villa Guardia 2.