Basket femminile stasera riparte la rincorsa alla capolista solitaria Villa Guardia

Basket femminile oggi ricomincia il campionato di Promozione donne.

Basket femminile il team lariano aprirà il girone di ritorno domenica 15 sul campo di Usmate alle ore 18

Feste finite anche nel campionato di Promozione di basket femminile regionale che da stasera riapre i battenti e dopo la lunga sosta torna in campo. Questa sera si gioca infatti l'anticipo del 1° turno di ritorno nel girone B dove tutti vanno a caccia della capolista solitaria GS Villa Guardia. Questa sera la seconda parte della regular season partirà con Carnate-Carugate mentre il Villa Guardia tornerà in campo domenica 15 gennaio in trasferta sul campo di Usmate alle ore 18 avversario già battuto in casa nel match d'esordio. In preparazione a questa gara il GSV di coach Fabrizio Molteni ha disputato nei giorni scorsi un'amichevole internazionale ospite delle svizzere del Riva San Vitale compagine in vetta alla B elvetica. "Siamo soddisfatti di qianto fatto nel girone d'andata - dice coach Molteni - ma sappiamo che il campiontao è ancora molto lungo e soprattutto tante squadre si sono rinforzate. Noi da parte nostra pensiamo a lavorare e a continuare il nostro percorso di crescita"

Questo il programma completo del 1° turno di ritorno girone B

Giovedì 12 gennaio Carnate-Carugate; domenica 15 ore 18 Usmate-Villa Guardia, Ornago-Seregno, Giussano-Biassono.

Classifica aggiornata del girone B

GS Villa Guardia 14; Biassono 12; Ornago, Usmate, Carugate 10; Giussano 6; Binzago, San Rocco Seregno 4; Carnate 2,