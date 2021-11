Basket femminile stasera scontro al vertice per la Nonna Papera Mariano a Gallarate

pallacanestro minors donne in campo

Basket femminile si apre oggi il 6° turno d'andata del campionato di C donne.

Basket femminile si apre oggi il 6° turno d'andata del campionato di C donne.

Basket femminile in campo anche Vertemate che riceve Tradate, domani il derby Cantù-Comense e Basket Como-Gavirate

Fari puntati oggi sul girone Giallo1 del campionato di basket femminile di serie C. Già perchè questa sera alle ore 21.15 a Gallarate va in scena l'atteso scontro diretto che vale il primato solitario tra le locali dell'Isotec e la Nonna Papera Mariano Comense che si trovano affiancate in vetta e imbattute a quota 10 punti. Di fronte da una parte il miglior attacco del torneo quello dell'Isotec e dall'altra la miglior difesa del girone di Mariano che subisce meno di 40 punti a partita. Per la squadra marianese di coach Dionigi Cappelletti anche la bella notizia del probabile esordio di Carolina Bossi esterna con trascorsi in Comense e Costa che torna in campo dopo qualche anno di assenza per fare il suo contributo alla causa della Nonna Papera. Stasera in campo anche la Vertematese che ospita la terza forza del girone il Tradate. Domani chiuderanno il cartellone il derby BTF Cantù-Comense e il Basket Como che riceverà il Gavirate.

Questo il programma del 6° turno d'andata del girone Giallo1

Venerdì 19 novembre ore 21.15 Gallarate-Nonna Papera Mariano, ore 21.30 Vertematese-Tradate; sabato 20 ore 2030 Btf Cantù-Comense, ore 21 Basket Como-Gavirate.

Per questa classifica aggiornata del girone Giallo1

Nonna Papera Mariano, Isotec Gallarate 10; Tradate 8; Btf Cantù 4; Basket Como, Gavirate, Vertematese 2; Pol. Comense 0.