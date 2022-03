Basket femminile stasera si riparte da Mariano: la capolista Nonna Papera ospita il Corsico 

Pallacanestro minors donne news

Basket femminile oggi si alza il sipario sulla seconda fase del campionato di C donne.

Basket femminile oggi si alza il sipario sulla seconda fase del campionato di C donne

Basket femminile domani turni casalinghi per Basket Como, Vertematese e Comense, rinviata al 22 marzo Cantù-Busto

Si alza il sipario questa sera sulla seconda fase del campionato di basket femminile di serie C. Nel girone giallo apripista sarà oggi proprio la capolista Nonna Papera marino di coach Dionigi Cappelletti che riparte ospitando alle ore 21.15 in via per Cabiate il Corsico. Oggi in campo altre due gare Gallarate-Garbagnate, Gavirate-Bresso. Domani sabato 12 invece esordio casalingo per altre tre nostre portacolori: la Vertematese riceverà l'Ardor Bollate, il Basket Como porterà l'assalto al fanalino di coda Milano Basket Stars mentre la Pol. Comense nel palazzetto di Cadorago riceverà il Broni per provare a staccare il suo primo referto rosa stagionale. Rinviato al 22 marzo il big match Btf Cantù-Pro Patria Busto, una grande classifica per la categoria.

Programma del 1° turno del girone Giallo

Venerdì 11 marzo ore 21.15 Mariano-Corsico, Gallarate-Garbagnate, Gavirate-Bresso; sabato 12 ore 20.30 Vertematese-Ardor Bollate, ore 21 Basket Como-Milano Basket Stars, ore 20.30 Pol Comense-Broni; domenica 13 Trdate.-Futura Milano; rinviata al 22/3 Btf Cantù-Pro Patria.

La nuova classifica del girone Giallo

Nonna Papera Mariano, Pro Patria Busto Arsizio 26; Gallarate 24; Ardor Bollate 22; Bresso 20; Tradate 28; Broni 16; Basket Como, Btf Cantù 14, Vertematese, Corsico, Garbagnate 10; Futura Milano 8; Gavirate 6; Comense, Milano Basket Stars 0.